Controcorrente, Verderami avverte: "Qual è il problema per Meloni"

Il giornalista del Corriere della Sera Francesco Verderami, ospite della puntata di Controcorrente su Rete4 di sabato 29 ottobre, rivela quale sarà il problema di Giorgia Meloni. Secondo il giornalista la tenuta della maggioranza non è a rischio, ci sono ancora delle piccole scosse di assestamento per la nomina di sottosegretari e viceministri, il problema è nel rapporto tra Meloni con un suo vice.

"Sulla tenuta della maggioranza credo che non ci siano dubbi. Questo momento di fibrillazione è dovuto dal fatto che devono essere ancora nominati i sottosegretari e viceministri e quindi qualche scossa di assestamento c'è. Vedo un po' più complicato il rapporto tra il Presidente del Consiglio con un suo vice" afferma Verderami che poi svela a chi si riferisce. "Se Salvini continua a tentare di dettare l'agenda a Meloni credo che vedremo degli attriti molto forti perché l'idea di riproporre da parte di Salvini lo schema che gli riuscì benissimo ai tempi del governo giallo verde, con Meloni credo che sarebbe diverso anche in ragione dei rapporti tra i due partiti. Il rapporto tra i due andrà comunque chiarito" conclude il giornalista chiarendo come secondo lui "Meloni interverrà in maniera molto forte per ribadire chi detta l'agenda del governo".