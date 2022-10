Stasera Italia, Vittorio Feltri sul rave party di Modena: ci vuole ordine e legalità

31 ottobre 2022 a

Vittorio Feltri si scaglia contro il rave party di Modena e chiede al governo Meloni di proseguire sulla strada dell'ordine e della legalità. Il neo-ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è subito intervenuto per sgomberare l'area del capannone incriminato e per riportare la legalità sul territorio. Il direttore editoriale di "Libero" chiede al premier di proseguire su questa strada e di garantire la legalità su tutto il territorio nazionale.

"Mi sembra il minimo sindacale quando accadono fatti di questo tipo - ha detto Feltri durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 31 ottobre - E' evidente che il governo deve intervenire in maniera drastica per porre fine all'illegalità. E che si tratti di illegalità è sotto gli occhi di tutti. Se questo governo ha cominciato così va solamente incoraggiato. Mi auguro che questa linea dura continui perché abbiamo bisogno di legalità e di ordine e non di manifestazioni tremende che vanno a occupare territori che non sono a disposizione di questi signori".