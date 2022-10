Stasera Italia, Feltri zittisce i "profeti": Meloni sceglierà un governo preparato

14 ottobre 2022 a

Le sfide del centrodestra attraversato da non poche tensioni sono al centro del dibattito Stasera Italia, il programma di Rete 4. Tra gli ospiti di Barbara Palombelli c'è Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, che spiega come non ci si debba sorprendere che Ignazio La Russa si stato eletto presidente del Senato anche senza i voti di Forza Italia. L'esponente di Fratelli d'Italia "frequenta in Parlamento da non so da quanti anni e quindi si è fatto anche molti amici all'interno che probabilmente, di sinistra non di sinistra, gli hanno dato il consenso e gli hanno consentito di diventare presidente del Senato", spiega il giornalista.

Oggi è stato eletto presidente della Camera il leghista Lorenzo Fontana. "Non lo conosco, è un 'cattolicone' di quelli che io non amo particolarmente però pazienza, l'hanno votato e quindi ce lo teniamo: in fondo non deve fare l'ideologo, deve solamente dirigere i lavori di Montecitorio", afferma il direttore che invita tutti ad aspettare a formulare giudizi, negativi o positivi che siano. "Mi sembra che Giorgia Meloni sia in grado perfettamente di prendere in mano il timone del Paese. Naturalmente il mio più che altro è un auspicio, dopodiché vedremo".

Palombelli poi chiede al direttore cosa farebbe per salvare il Paese se fosse a capo dell'Economia. "Mi sparerei perché non sarei in grado di affrontare problemi così giganteschi" è la risposta ironica di Feltri che poi entra nel merito delle sfide che attendono l'Italia. "Questo governo eredita una situazione non facile ma per giudicarlo bisogna esaminare l'elenco dei ministri e vederlo all'opera", afferma. Finora siamo nel campo delle ipotesi e del toto-ministri, e ci vorrebbe un "profeta" per giudicare un governo che ancora non c'è. Meloni, "per quanto vituperata, sarà in grado di scegliere una compagine preparata che farà il possibile per dare a questo Paese qualche soluzione. Ma non facciamoci troppe illusioni, non è che i governi che abbiamo avuto recentemente abbiano fatto scintille e dal prossimo non possiamo aspettarci miracoli". L'importante è che ci sia "serietà da parte dei politici e che collaborino per non far fare la governo una brutta figura", conclude Feltri.