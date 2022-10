L'Aria che Tira, Feltri sta con Berlusconi: “Non sbaglia su Zelensky”. Poi la profezia sul governo

20 ottobre 2022 a

Vittorio Feltri, direttore editoriale e fondatore di Libero, è ospite dell’edizione del 20 ottobre de L’Aria che Tira, talk show mattutino di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, e si sofferma sugli audio di Silvio Berlusconi sulla guerra tra Ucraina e Russia, con un punto di vista inedito: “È abbastanza complessa la vicenda, ma a Berlusconi capita spesso di fare la pipì fuori dal vaso, ma in questa circostanza nella sostanza non ha tutti i torti. Viene criticato perché adesso sarà più difficile fare il governo, che comunque si farà. Ho assistito a tantissime circostanze come questa, ma ogni volta che si tratta di fare un governo ci sono delle schermaglie e ci sono delle situazioni critiche che vanno superate. Ma l'interesse di tutti è di fare questo governo, poi vedremo come agirà e lo giudicheremo, ma non facciamolo in base alle dichiarazioni di Berlusconi”.

“Noi - prosegue Feltri sul Cavaliere - lo conosciamo insomma, qualche volta si lascia andare e io sono anche d’accordo con lui. Perché Volodymyr Zelensky non è degno del Premio Nobel, anche lui ha i suoi difetti, ne ha combinate di cotte e di crude. Se Berlusconi le fa notare non dice una bestemmia, ma semplicemente la verità. Se fossi Giorgia Meloni non darei molto peso alle prese di posizione di Berlusconi, che è una ‘primadonna’, gli piace stare al centro delle discussioni, vuole che il suo nome circoli e vuole che gli italiani non si dimentichino di lui. Anche questa volta ci è riuscita, nel bene o nel male, ma non ne farei una tragedia, non succederà assolutamente niente, nessuno - conclude il giornalista sul centrodestra - ha interesse di buttare per aria la tavola”.