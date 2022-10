L'Aria che Tira, Vittorio Feltri tuona sulle critiche a Meloni: “Scemenze, siamo al ridicolo”

26 ottobre 2022 a

Scintille tra Vittorio Feltri e Maria Teresa Meli sul fatto che Giorgia Meloni abbia dato del “tu” ad Aboubakar Soumahoro. Il fondatore di Libero, ospite della puntata del 26 ottobre de L’Aria che Tira, programma tv di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, se la prende con la giornalista e con chi critica il nuovo presidente del Consiglio per l’errore di comunicazione: “A me queste cose che riguardano i pronomi e le desinenze non interessano, già mi ha rotto le scarole Laura Boldrini con le sue performance sul modo di definire le persone. Ognuno faccia quello che vuole, non è il caso di discutere di queste scemenze. Non ce l’ho con la Meli, ma piantiamola con queste vicende che riguardano la lingua italiano, già imbastardita da termini stranieri. Ora manca solo il dover cambiare il finale delle parole… Siamo nel ridicolo, chi se ne frega ha dato del ‘tu’. Anch’io a volte do del ‘tu’, qualche volta del ‘lei’, ma chi se ne frega! Ti sembra un discorso serio?”.

Meli risponde: “Sì, mi sembra un discorso serio, queste piccole cose sono rivelatrici di tante altre cose”. Interviene anche Peter Gomez: “La soluzione definitiva è stata data dalla Meloni, che si è scusata, quindi non è stata una bella cosa, sennò non si sarebbe scusata e non avrebbe detto di aver commesso un errore, è oggettivo. La premier si è scusata perché ha commesso un errore, è giusto sottolineare quanto accaduto, ci ha colpito. La stessa Meloni si è resa conto di aver fatto una cosa che non doveva fare”. Pure Maurizio Gasparri dice la sua e difende Meloni ricordando a Gomez che si possono usare entrambe le formule tra parlamentari, con Feltri che di sottofondo mostra tutto il proprio disappunto per la discussione che si protrae: “Madonna, ma chi se ne frega…”.