Ilaria D'Amico, gli ascolti di Che c'è di nuovo. Superata da Elettra Lamborghini

Una partenza non certo brillante quella del nuovo programma di Rai 2 "Cosa c'è di nuovo" condotto da Ilaria D'Amico. La trasmissione della prima serata è stata superata dai talk del giovedì ma anche dal Nove dove Elettra Lamborghini conduceva, insieme ai PanPers, Only Fun - Comico show.

"Soliti Ignoti - Il Ritorno" (con 4.556.000 spettatori e il 21.61% di share) e "Vincenzo Malinconico - Avvocato d’Insuccesso" (con 3.544.000 spettatori e il 19.89% di share) regalano la vittoria nel prime time di giovedì a Rai1, che nella fascia 20.30-22.30 risulta la rete più seguita con una media di 4.250.000 spettatori e il 20.82% di share. Al secondo posto Canale 5 (con una media 20.30-22.30 di 3.256.000 spettatori e il 15.95% di share) con "Striscia la notizia" (3.391.000 e il 16.17% di share) e "Grande Fratello Vip" (2.602.000 spettatori e il 20.57% di share). Quest’ultimo fa però volare la rete ammiraglia Mediaset in seconda serata, dove primeggia con una media di 2.110.000 spettatori e il 22.43% di share. Al terzo posto "Dritto e Rovescio" su Rete4, con 1.031.000 spettatori e il 7.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: la partita di Europa League Hjk Helsinki-Roma su Tv8 (980.000 spettatori, share 4.9%), "Ghost in the Shell" su Italia1 (868.000 spettatori, share 4.7%), "PiazzaPulita" su La7 (838.000 spettatori, share 5.9%), "Amore Criminale" su Rai3 (688.000 spettatori, share 3.6%), "Only Fun - Comico Show" sul Nove (506.000 spettatori, share 2.8%). Segue per l'appunto "Che c’è di Nuovo?" su Rai2 che ha collezionato 349.000 spettatori, per uno share dello 2.2%. Su Sky invecce il primo Live di "X Factor" ha registrato 598.000 spettatori medi con uno share del 3.1%, in crescita del +3% rispetto alla settimana scorsa.