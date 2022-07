Sindacati Rai infuriati per l'arrivo della giornalista Sky Lia Capizzi

Arnaldo Magro 02 luglio 2022 a

Togliete loro tutto ma non i privilegi. Perché se quella dei politici è la più vituperata, quella dei giornalisti è di fatto la più spudorata. In Rai si scatena la rivolta per l'arrivo via Sky dell'ottima Lia Capizzi alla conduzione della Domenica Sportiva. «E quelli interni? E gli assunti? E prima gli ordinari? » tuona minaccioso il sindacato. Dimenticando opportunisticamente che proprio di recente quegli interni di lungo corso si sono rifiutati di fare turni mattutini adducendo financo certificati di mala salute. Ignorando poi che un'azienda pubblica ha il dovere di reperire le migliori professionalità del Paese, mettendole al servizio del telespettatore/contribuente.

Se il sindacato si è tanto adirato, perché non ha steso comunicato alcuno invece sull'arrivo di Ilaria D'amico anch'essa esterna? Sarà stata l'influenza del potente manager della signora Buffon ad aver zittito il pavido sindacato. E se in Rai dovesse arrivare anche quel giornalista scomodo di casa Mediaset, cosa farà a quel punto il sindacato, le barricate?

