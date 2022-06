Retroscena Rai, perché Fuortes ha silurato Orfeo. Il caso Cartabianca e la guerra dei talk show

02 giugno 2022 a

L'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes ha revocato l'incarico di direttore degli approfondimenti giornalistici del Servizio pubblico a Mario Orfeo perché "si è rotto il rapporto di fiducia", avrebbe detto l'ad al giornalista secondo quanto riporta Repubblica in una telefonata che quest'ultimo non si aspettava. La mossa ha scatenato la polemica politica e sembra precedere l'annunciata rivoluzione dei "generi" in Rai. Ma dietro ci sarebbe altro, scrive il quotidiano.

Fuortes sospetterebbe che i recenti attacchi sulla stampa siano stati orchestrati proprio da Orfeo, si legge nel retroscena, e per il direttore ora si dovrà trovare un nuovo incarico. In ogni caso la decisione è clamorosa anche perché il 12 giugno si vota per i referendum sulla giustizia. Tra le varie, possibili incomprensioni tra l'ad e il direttore degli approfondimenti giornalistici, possono aver pesato proprio dei dissensi sull'impostazione dei talk-show.

Orfeo per l'autunno aveva introdotto la nuova striscia di Rai3 condotta da Marco Damilano, una prima serata su Rai2 affidata a Ilaria D'Amico, una seconda serata su Rai1 a cura di Giancarlo De Cataldo, nonché il documentario di Ezio Mauro sulla guerra. Ma quando si è trattato di "rimodulare" Cartabianca (per il programma di Bianca Berlinguer si è parlato anche di cancellazione) e Report, Orfeo avrebbe incassato il secco no di Fuortes "scatenando una guerriglia a bassa intensità proprio sul cuore del Servizio pubblico" che ha portato alla rottura del rapporto, scrive Repubblica.

