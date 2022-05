Dimartedì, Ilaria D'Amico lo sfotte sull'Ucraina con Forza Silvio e Alessandro Di Battista esplode

24 maggio 2022 a

Duro scontro a Dimartedì tra Alessandro Di Battista e Ilaria D'Amico. Nella puntata di martedì 24 maggio del programma condotto da Giovanni Floris su La7 la giornalista punge l'ex grillino, contrario all'invio di armi dall'Ucraina: "Ha trovato una ulteriore collocazione in Foza Silvio, sta dicendo esattamente le stesse cose" di Silvio Berlusconi "con la differenza che lui è un atlantista vero e da sempre", attacca la D'Amico che ricorda le previsioni sbagliate di Dibba, secondo cui il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina.

La reazione dell'ex Movimento 5 Stelle è sdegnata: "Trovo puerile dire 'forza Silvio' perché dico da tre mesi le cose che oggi dice Berlusconi", contrattacca Di Battista. "Non è serio da parte sua, mi è capitato anche in passato di essere d'accordo con lei e non per questo dovrebbe ascrivermi al suo partito". Sulle previsioni errate Dibba cita quelle di analisti super-referenziati come Lucio Caracciolo, Dario Fabbri e il generale Camporini che prima della guerra davano come improbabile una invasione da parte della Russia. Il fatto è che "l'Europa si sta suicidando e voi continuate con una narrazione guerrafondaia", è l'ultimo affondo dell'ex grillino.

