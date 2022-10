Il detective Ezio Denti mollato dall'agente? L'indiscrezione su Totti-Blasi

Francesco Fredella 21 ottobre 2022 a

S'infittisce il caso Totti-Ilary Blasi. Solo qualche giorno fa era circolata un'indiscrezione legata all'investigatore privato Ezio Denti, noto al pubblico per le sue partecipazioni da Barbara D'Urso o a Quarto Grado. Il detective avrebbe pedinato Totti su richiesta di Ilary Blasi, che poi ha smentito tutto questo. Adesso, però, cade una tegola su tutta la vicenda: Ezio Denti sarebbe stato mollato dal suo manager, Paolo Chiparo. E c'è dell'altro: dopo le smentite della Blasi sono arrivate quelle Seredova in merito ad un loro presunto mandato di rappresentanza in favore del noto criminologo per pedinare i rispettivi mariti.

La notizia resta una: Ezio Denti, nel vortice del gossip estivo legato alla Blasi e a Totti, sarebbe stato mollato dall'agenzia che negli ultimi anni lo ha sostenuto fermamente in tutti i salotti tv a cui ha partecipato. Perché? Cosa sta succedendo veramente? Facciamo un passo indietro ripercorrendo a ritroso quanto, sino ad ora, sarebbe accaduto. Le date, innanzitutto.

E' il 19 settembre 2022. Esplode la bomba con le prime indiscrezioni sul coinvolgimento di Ezio Denti nel caso Totti-Blasi: sarebbe stato lui l'investigatore privato assoldato dalla show-girl romana per pedinare l'ex capitano della Roma con tanto di cimici nascoste e gps.

20 settembre 2022. Ezio Denti dichiara, a mezzo Adnkronos, la sua totale estraneità, ma la sua tesi non avrebbe convinto tutti. Quindi, ha pedinato o no Francesco Totti su richiesta esplicita della moglie? Resta un giallo.



13 ottobre 2022. Il settimanale "Nuovo" pubblica l'intervista rilasciata da Ezio Denti, a cura di Laura Marinaro, nella quale, tra le altre cose, il criminologo riferisce di essere stato l'investigatore privato di Ilary Blasi e di Alena Seredova. Altro controsenso.



14 ottobre 2022. A mezzo stampa, l'avvocato di Ilary Blasi, Alessandro Simeone, smentisce categoricamente le – a questo punto – illazioni di Ezio Denti sul suo presunto incarico di investigatore privato per pedinare Francesco Totti, sottolineando che la show-girl non ha mai affidato incarico alcuno a Denti.



18 ottobre 2022. Arriva anche la smentita di Alena Seredova che diffida Ezio Denti per aver dichiarato di essere stato assunto come investigatore privato per pedinare il suo allora compagno Gianluigi Buffon.

Una storia che si tinge di giallo, dunque. Più di un dettaglio non quadra. Perché Ezio Denti è stato smentito da Ilary Blasi? Come mai anche Alena Seredova lo ha sbugiardato? E per quale motivo il suo agente, noto nel mondo dello spettacolo e della comunicazione per l'estrema professionalità, ha deciso di mollare all'improvviso?