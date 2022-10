Striscia la notizia, il 'finto' Totti smentisce i tradimenti: "Ecco le bugie di Ilary"

17 ottobre 2022 a

a

a

Un nuovo capitolo della saga sulla fine della storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary sta per andare in scena. Questa sera, a Striscia la notizia su canale 5 alle ore 20.35, il "finto" ex capitano giallorosso (un imitatore) chiarirà i pettegolezzi sui suoi presunti tradimenti ai danni della conduttrice.



Sono mesi che il divorzio tra Totti e Blasi viene raccontato dai giornali a colpi di retroscena e scatti rubati. È così che il tg satirico di Striscia la notizia cavalca l'interesse mediatico riservato alla coppia e manda in onda l'imitatore di Totti che racconta in chiave ironica la sua versione sul divorzio dalla Blasi. Nella puntata di questa sera, il “finto” Pupone smentisce di aver tradito l’ex moglie. Non ci sta a passare per traditore e, per questo motivo, vuole fare chiarezza. "Ilary ha detto che l'ho tradita tante volte: è una bugia. Non ho mai avuto altre, ve lo può confermare anche Claudia, Simona, Carlotta, Paola, Margherita, Samanta, Lucrezia, la zia di Lucrezia..." spiega ironicamente Totti fake.