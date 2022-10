“Un figlio con Noemi Bocchi”. I pensieri di Francesco Totti raccontati dall'amico Nuccetelli

19 ottobre 2022 a

Francesco Totti ha ancora il sogno di diventare nuovamente padre e potrebbe farlo con la nuova compagna Noemi Bocchi. A svelare i pensieri del campione di calcio ed ex capitano della Roma è Alex Nuccetelli, pr e amico di lunga data del numero 10, intervistato da Diva e Donna: “Non credo che Francesco vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri. Lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare”. Dal settimanale di gossip arrivano poi le rivelazioni di alcuni amici di Totti, secondo i quali lui “si è lasciato andare con la nuova compagna solo perché è arrivato alla consapevolezza che tutto è perduto con Ilary Blasi, per sempre”.

“Ha scelto una donna già strutturata, che a sua volta ha una famiglia, dei figli, dei principi saldi come i suoi Per questo ha una profonda voglia di famiglia allargata, anche se sarà difficile e ci vorrà tempo. Noemi gli ha fatto tornare il sorriso” il racconto sulla nuova coppia più in vista di Roma, che ormai non si nasconde più né sui social e né nelle uscite pubbliche, l’ultima quella che li ha visti insieme in tribuna a Montecarlo per una partita del Monaco.