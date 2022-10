Roma, Totti e Noemi beccati a cena insieme. Spunta l'anello di coppia

12 ottobre 2022 a

a

a

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati beccati a cena insieme. Lo scoop è del settimanale “Chi”, in edicola giovedì 13 ottobre, che mostra le foto della cena tra i due in un noto ristorante della capitale insieme ai figli. Sembra proprio che Totti e Noemi non si nascondano più. E agli obiettivi dei paparazzi non è sfuggito un dettaglio importante.

Tapiro d'oro a Totti, cosa replica alla stoccata su Ilary e i Rolex

Dalle immagini scattate dai paparazzi del settimanale durante la cena si nota come all'anulare sinistro dei due è spuntato un anello. Sarebbe il simbolo della loro unione. Secondo quanto riporta la testata affariitaliani.it fonti vicine alla nuova coppia affermano che per l'ex capitano della Roma è stata una liberazione l'intervista rilasciata al Corriere della Sera e che ora può viversi serenamente la sua nuova storia con la compagna. Intanto Ilary Blasi avrebbe reclamato un centinaio di scarpe “sparite” dall’armadio insieme alle borse griffate mentre Totti rivorrebbe indietro i preziosi orologi. La palla passa ai rispettivi legali che dovranno trovare un accordo tra i due.