Francesca Michielin, gaffe a X Factor. Le scuse sono un boomerang: "L'ha presa bene..."

05 ottobre 2022 a

a

a

Una vera e propria gaffe, soprattutto perché andata in onda in un talent show musicale, o un "errore di montaggio"? Qualche secondo tratto dall'ultima puntata di X Factor è bastato a creare una polemica social con al centro Francesca Michielin, la cantante già criticata per le frasi sulla "Resistenza" che sarebbe partita dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni. Ebbene, durante l'esibizione di una concorrente che suonava il basso aveva commentato con una certa ammirazione la tecnica usata: "Ahhh, fingerpicking!". Peccato che si trattava di un'altra tecnica, il tapping, che consiste nel produrre il suono dallo strumento percuotendo le corde sui tasti, mentre per fingerstyle o fingerpicking si intende invece il suonare la chitarra senza plettro, con i polpastrelli.

Farneticazioni di Michielin sul centrodestra. Cruciani la asfalta: “Non rompere il c***o”

Insomma, una finezza da musicisti che è passata inosservata al grande pubblico ma non agli utenti esperti. A fare un meme dello scivolone di Michielin è stata la pagina satirica Giovanni All'Heavy, che prende di mira i luoghi comuni su musicisti e addetti ai lavori. La vignetta pubblicata su Instagram e Facebook ha provocato la reazione stizzita della stessa Michielin: "Ciao fenomeno", ha risposto edulcorano il post con un cuoricino. "Io so bene che quello è tapping e non fingerpicking. Premesso che un refuso può starci, può capitare a tutti, credo sia stato un errore di montaggio perché l’avevo detto di un altro concorrente. In ogni caso, ho studiato 4 anni di basso elettrico in accademia e sono diplomata in conservatorio quindi se vuoi prendertela con qualcuno dandomi dell’ignorante hai scelto la persona sbagliata. Buona serata".

Facchinetti le canta ai sinistrati vip: "Parlate di resistenza? Ridicoli"

La pezza, come spesso accade in questi casi, è stata peggio del buco. Molto utenti hanno sottolineato ironicamente che la cantautrice "l'ha presa bene" e hanno sottolineato come si sia presa troppo sul serio quando bastava ammettere l'errore. Per tutta risposta è arrivato il carico da undici dell'amministratore della pagina: "Dai Francè, si scherza. A proposito, mi serve una cantante per un matrimonio il 14 ottobre. 200€ a testa + benzina. Ci sei?".