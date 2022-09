Facchinetti sotterra Damiano dei Maneskin e i vip del "pericolo democratico"

28 settembre 2022 a

Francesco Facchinetti le canta ai vip del pericolo democratico, quegli artisti che con la vittoria del centrodestra alle elezioni per acchiappare qualche like "d'area" non hanno avuto il pudore di evitare i soliti allarmi di fascismo. Il musicista e conduttore si sfoga sui sociale contro "personaggi più o meno famosi" che si sono "coperti di ridicolo" parlando di resistenza: "Al posto di essere inca***ti con la destra o con la Meloni, inca***evi con la sinistra, col PD, un partito inutile".

Il figlio di Roby Facchinetti ce l'ha con i vari Damiano David dei Maneskin, Francesca Michielin, Roberto Saviano. "Qualcuno addirittura scomoda parole come 'resistenza' quando non sapete un ca**o della resistenza, non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un ca**o della resistenza quindi non dico la parola 'resistenza', usate le parole giuste, usate la parola 'opposizione', perché le parole hanno un peso".

Facchinetti poi spara a zero su quell'influencer che ha proposto di non vari votare gli anziani (sic) e sul Pd: "Un partito inutile, che negli ultimi 20 anni che cos’ha fatto? Nulla. La politica del PD sapete qual era? Dire agli altri quanto fossero stro**i. Ecco, se vi sta sul ca**o la Meloni e la destra, sappiate che ha vinto per colpa del Pd".