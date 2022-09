Giorgia Meloni, Facchinetti furioso contro Michielin: la lezione del vip

29 settembre 2022 a

I vip dello spettacolo litigano per Giorgia Meloni. Tra post, illazioni e frecciate le elezioni politiche si trasformano in uno show dove cantanti, attori e influencer diventano i protagonisti di questa tornata elettorale vinta in modo schiacciante da Fratelli d'Italia guidato dalla leader di centrodestra Giorgia Meloni. Dopo Eros Ramazzotti e il commento poco apprezzato dagli italiani "siamo quello che ci meritiamo" seguito dalle accuse di Francesca Michielin che invece aveva parlato di "resistenza", tocca a Francesco Facchinetti, Il figlio del cantante dei "Pooh" però interviene come una voce fuori dal coro dal mondo degli spettacoli e il suo intervento assomiglia più a una frecciata alla collega Michielin che a uno sfogo politico.

La bomba Meloni sugli spettacoli: con chi se la prende Eros Ramazzotti

Secondo Facchinetti, in questa campagna elettorale, sono stati utilizzati termini troppo forti e fuori luogo. Dopo il cinguettio della conduttrice di "X Factor" in materia di diritti civili e chiaramente contro il partito vincitore delle elezioni Facchinetti si scaglia contro le polemiche con un chiaro riferimento a lei. “Qualcuno addirittura scomoda parole come resistenza quando non sapete un ca… della resistenza" tuona Facchinetti. "Non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un caz.. della resistenza quindi non dico la parola “resistenza”, usate le parole giuste, usate la parola “opposizione”, perché le parole hanno un peso".