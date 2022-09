Elezioni, delirio di Michielin sul centrodestra. Cruciani la asfalta: “Resistenza a cosa?”

27 settembre 2022 a

All’indomani delle elezioni politiche del 25 settembre l’Italia è stata in gran parte coinvolta in una “rissa” a distanza tra i sostenitori dei diversi schieramenti. Da sinistra non hanno perso tempo e sono subito partite le accuse al futuro governo di centrodestra. Tra le prese di posizione va segnalata quella di Francesca Michielin, cantante e conduttrice di X Factor, che ha infiammato i social: “Oggi inizia la resistenza. buongiorno a tuttз”. “È un vero peccato il fatto che non si riesca ad accettare il fatto che la gente, in maniera democratica, abbia espresso la propria volontà", le scrive un utente e Michielin replica: “Allora va accettato che la gente abbia cancellato la memoria? No, io non lo accetto”.

La pioggia di commenti è infinita. “Arriverà un giorno in cui si imparerà a rispettare il voto degli italiani e la democrazia, senza dover scomodare parole e tempi che non c'entrano nulla. Ma non è questo il giorno", ci tiene a sottolineare un follower, con un’altra risposta social di Michielin: “Sì certo, 'il voto degli italiani’. Pensa a quanti fuorisede non hanno potuto esprimere il loro voto, e pensa a quante persone nascono in Italia, parlano italiano, lavorano qui e non possono votare. Il paese non è reale”.

Tra coloro che si sono imbestialiti per le parole dell’artista c’è Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore de La Zanzara: “Francesca Michielin ma quale resistenza a quale ca**o di cosa? Gli italiani hanno votato democraticamente, non rompere il ca**o e - la frecciata via radio - fai il tuo mestiere”.