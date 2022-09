Elezioni, Lorenzo Pregliasco sgancia la bomba sui partiti: cosa può cambiare

16 settembre 2022 a

La liquidità dell’elettorato, sì. Ma anche una campagna elettorale particolarmente accesa nei toni, con i refoli di dossier americani sui finanziamenti della Russia a forze politiche straniere (di cui poi è stata confermata l’estraneità dell’Italia) che sono piombati nel confronto di questi ultimi giorni in un turbinio di sospetti. Alla “cieca” dei sondaggi, che da qualche giorno non sono più pubblicabili a norma di legge, può essere cambiato qualcosa? Non è da escludere. E pare ventilarlo Lorenzo Pregliasco, volto di Youtrend e docente universitario. Che oggi ha lanciato questo tweet: “Voi scommettereste che l’ordine di arivo dei partiti il 25 settembre sarà lo stesso che c’era all’inizio della campagna elettorale?”.

Voi scommettereste che l'ordine di arrivo dei partiti il 25 settembre sarà lo stesso che c'era all'inizio della campagna elettorale? — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) September 15, 2022

In un altro cinguettio, poi, si concentra sul concetto di indecisi che “andrebbe approfondito. Sono indeciso se dico ‘non so alla domanda su chi voterei?’. Se dico che voterei un partito ma che potrei anche cambiare idea? Se sono indeciso tra due partiti che però sono alleati?”. Insomma, bisogna fare ancora i conti con alcuni fattori, ancor più considerando una campagna elettorale anonima che ha catalizzato l’attenzione degli italiani solo da settembre in poi”.