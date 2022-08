L'aria che tira, Luigi De Magistris: Pd guerrafondaio. Rissa con la dem Simona Malpezzi

23 agosto 2022 a

Il Pd prende bordate anche da sinistra. L'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris che guida Unione popolare alle elezioni del 25 settembre, spara a zero sul partito di Enrico Letta nella puntata di martedì 23 agosto de L'aria che tira estate. E ingaggia un duello con l'esponente dem Simona Malpezzi.

Per De Magistris i democratici "non faranno mai ridistribuzione delle ricchezze, non interverranno mai sul caro bollette. E la guerra è scomparsa dalla campagna elettorale perché è uno dei principali temi che ha prodotto queste conseguenze materiali, economiche e sociali" attacca l'ex sindaco. "Noi siamo l'unica coalizione per la pace e lo stop all'invio di armi", continua De Magistris. Il Pd è "guerrafondaio" e da "principale azionista del governo Draghi" è stato "in prima linea nella guerra",, è l'assalto dell'ex arancione che continua: "Come si fa a dire che il Pd è sinistra? Ha fatto la buona scuola, abolito l'articolo 18... ma chi ci crede".

Quando arriva il suo turno Malpezzi fa notare a de Magistris che "se si parla di credibilità, lui è stato un amministratore bisognerebbe andare a vedere come ha lasciato Napoli. Il sindaco Manfredi a fatica sta facendo ripartire la città che lei ha lasciato nelle macerie" contrattacca la dem con De Magistris che non ci sta: "Non glielo consento", e parte elencando i successi - a suo dire - della guida della città. Versione, come dire, un po' enfatica tanto che il conduttore Francesco Magnani deve ricordare all'ex sindaco gli aiuti del governo di Roma a Napoli.