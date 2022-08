Fedez e Ferragni, il selfie estremo fa infuriare tutti. E la madre di Chiara li bacchetta

Alice Antico 23 agosto 2022 a

Ancora una volta i Ferragnez finiscono sotto i riflettori. Ma, in questo caso, si tratta di una loro mancanza d’attenzione. Come si vede sui loro profili social, infatti, Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza ad Ibiza. Durante il loro soggiorno, gli influencer hanno postato su Instagram un video in cui appaiono seduti sull’orlo di un precipizio, ossia su una roccia che si trova a picco sul mare. Proprio a causa di queste immagini, la coppia è finita sotto torchio: questo scatto molto pericoloso ha provocato, tra i tanti follower che li seguono, commenti piuttosto negativi ed amareggiati.

Tra questi si legge: “Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della sua fidanzata che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto”. Il riferimento è alla tragedia avvenuta qualche giorno fa, quella di Andrea Mazzetto, un 30enne di Rovigo che è precipitato dallo sperone “Altar Knotto” sull’Altopiano di Asiago per tentare di riprendere il telefonino che gli era sfuggito dalle mani. Un altro utente, riferendosi ancora alla stessa tragedia scrive: “Per favore evitiamo che qualcuno emuli e ci rimetta la vita”.

Qualcun altro pone l’accento sull’influenza che la coppia ha sui giovani: “Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani, sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro”.

È chiaro, quindi, che il video postato, ripreso da un drone mentre la coppia si arrampicava nel punto più alto dell'isola spagnola, sia stato accolto piuttosto negativamente dagli utenti del web. Nella clip, che avrebbe voluto ricordare un episodio memorabile delle loro vacanze, i due hanno peraltro commentato in maniera ironica, fra il serio e il faceto, il rischio corso per essersi ritratti in quel luogo. Una scelta, dunque, che non è stata gradita dai loro numerosi fan.

La questione diventa poi un fatto di famiglia. Tra i commenti spunta quello della sorella di Chiara, Francesca, che ha scritto: "Se lo vede mia mamma?". E infatti la madre dell'influencer e imprenditrice si palesa poco dopo: "L'ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio! Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato", è la reprimenda di Marina Di Guardo.