Agorà estate, "la sua carriera..." scontro durissimo tra Elisabetta Gardini e Claudia Fusani sul video di Piacenza

Sulla polemica per la pubblicazione, da parte di Giorgia Meloni, del video relativo alla violenza di Piacenza si accende lo scontro nello studio di Agorà estate, il programma di Rai3. La giornalista Claudia Fusani spara a zero sulla presidente di Fratelli d'Italia e provoca la reazione di Elisabetta Gardini, già europarlamentare per il partito d Meloni.

"La sua carriera lo dimostra, è sempre di parte e mai super partes", attacca l'esponente di FdI. La temperatura si alza: "Sono abituata, scateni pure i suoi follower" dice la giornalista di Tiscali. "Voi non capite, continuate così e i nostri elettori aumenteranno", afferma allora Gardini che sembra chiamare in causa la conduttrice Giorgia Rombolà o più in generale la Rai. "I nostri sostenitori sono esasperati perché" quando gli esponenti di FdI vanno in tv "o sono interrotti dalla pubblicità, o arriva l'opinionista super partes".

"Ma questo ad Agorà non succede", interviene allora la conduttrice con Gardini che insiste: "Quando ci sono io succede sempre". L'esponente di FdI poi punta il dito sulla sinistra che ignora le proposte di Meloni sui temi più svariati per concentrarsi sul video di Piacenza e l'assurda polemica sulle devianze: "Non potete dettare voi il giorno, l'ora e il momento in cui Meloni si deve occupare di quello che volete voi", afferma Gardini.