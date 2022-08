Controcorrente, Corradino Mineo: "Il primo a pubblicare il video di Piacenza..." Sbugiardato in diretta

22 agosto 2022 a

a

a

Il giornalista Corradino Mineo è stato sbugiardato in diretta nello studio di Controcorrente. Il tema dell'inzio della puntata sono le polemiche sollevate oggi dopo che la leader di fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha postato un video - pubblicato da un quotidiano online, in cui i protagonisti erano oscurati - della violenza sessuale di Piacenza di un richiedente asilo ai danni di una donna ucraina. Veronica Gentili chiede a Mineo un parere. Il giornalista risponde affermando che secondo lui Giorgia Meloni non avrebbe mai pubblicato quel video se prima non lo avesse fatto Matteo Salvini sulla pagina Facebook della Lega.

"Tutto orchestrato dal regime", Caprarica e la teoria su Dugin. La replica di Maglie





"Il video è stato pubblicato da Salvini, due ore dopo la Meloni gli è corsa dietro. Questo è il punto politico" ha affermato Mineo. Ma la smentita è arrivata poco dopo. Durante la puntata, infatti, è arrivata la rettifica della Lega che ha costretto Mineo ad ammettere l'errore. "La Lega non ha mai postato quel video, aveva solo dato la notizia allegando un'immagine, oltretutto sfocata". Il giornalista, messo alle strette, ammette piccato: "Ho controllato. Effettivamente era un frame, non il video". Ma Mineo precisa: "Non cambio però il mio punto di vista".