Enrico Letta, un altro tweet contro Giorgia Meloni? "Viva le devianze". La frase incomprensibile

22 agosto 2022 a

"Io lo penso e lo dico, Viva Le Devianze" cinguetta su Twitter il segretario Pd Enrico Letta scatenando un altro putiferio. Cosa voglia dire Letta con l'ennesimo attacco a Giorgia Meloni non si è ancora capito. La leader di Fratelli d'Italia, prima in tutti i sondaggi politici e temutissima dai suoi avversari, è finita nel mirino del centrosinistra. Dopo la polemica esplosa sul video dello stupro di Piacenza - pubblicato oscurando il volto della vittima - ecco che il segretario del Pd tenta di aprire un nuovo fronte di discussione. In realtà cosa però voglia intendere il capo dei dem con la nuova frase non è ancora ben chiaro.

Io lo penso e lo dico, #VivaLeDevianze. — Enrico Letta (@EnricoLetta) August 22, 2022

"Comprendo le intenzioni, ma è un tweet frettoloso... devianza da cosa? A volte è meglio tacere" ha commentato un utente. E ancora: "Devianze sono anche adolescenti annoiati che si riuniscono in bande per fare atti vandalici o peggio. Bisogna specificare bene cosa si intende". Sicuramente Letta si riferiva a uno degli ultimi video di Giorgia Meloni dove la leader di Fratelli d'Italia spiega di essere pronta "a valorizzare lo sport e gli stili di vita sani. Investire sul diritto allo sport significa investire sul futuro, coltivare i talenti, combattere le droghe, crescere le nuove generazioni di italiani cariche di quei valori che solo lo sport può offrire e trasmettere".

Nel filmata Meloni utilizza infatti il termine "devianze". "Quanti ragazzi lasciati soli - spiega - sono finiti per essere inghiottiti dalle devianze? Investire sui giovani significa investire sul futuro, coltivare il talento, combattere le droghe, le devianze, crescere nuove generazioni di italiani sani e determinati, carichi di quel valore che solo lo sport può dare". Ma il segretario del Pd non spiega e non commenta, lancia il sasso e nasconde la mano.