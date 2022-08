Guido Crosetto sbugiarda Elio Vito: "Ecco chi è". Messaggi privati sui social, volano stracci

19 agosto 2022 a

Continuano a volare stracci sui social tra Guido Croseettto ed Elio Vito, nonostante quest'ultimo abbia bloccato su Twitter l'imprenditore e co-fondatore di Fratelli d'Italia. Il quale sbotta e diffonde in un post alcuni messaggi che l'ex Forza Italia gli ha mandato.

Tutto comincia quando arriva a Crosetto lo screenshot di un tweet in cui Vito lo tira in ballo per attaccare il partito di Giorgia Meloni: "Comunque Fratelli d'Italia aveva candidato Crosetto a Presidente della Repubblica...." scrive condendo il cinguettio con l'emoticon di una faccia perplessa. "Mi hanno appena mandato la foto (mi ha bloccato) di un tweet di Elio Vito, nel quale mi insulta e mi usa per attaccare FDI. Siccome ha superato da tempo la misura, merita una risposta al suo livello" replica Crosetto che posta sue immagini: "Il primo è il suo tweet, il secondo è ciò che mi rispondeva in privato a gennaio". Nella chat Vito segnalava a Crosetto una dichiarazione su Forza Italia con la speranza, è quello che si evince, che l'ex sottosegretario la cavalcasse.

A chi gli fa notare che pubblicare conversazioni private non sia corretto, Crosetto spiega: "Ci ho pensato 100 volte ma poi, di fronte ad un ennesimo insulto gratuito ho voluto spiegare com’è" Vito. Non finisce qui. Vito per tutta risposta, poco dopo fa un altro tweet al veleno contro l'imprenditore: "Perché Crosetto quando è stato deputato per un anno intero in questa legislatura non ha depositato la dichiarazione dei redditi come prevede la legge?", twitta l'ex azzurro. Lo scontro a distanza non sembra destinato a concludersi.