Guido Crosetto e l'ossessione della sinistra: pensano a cosa diceva Giorgia Meloni al liceo

Un tweet con un video. Così Guido Crosetto seda le polemiche sul passato di Giorgia Meloni. Due minuti di video in cui l'ex parlamentare e co-fondatore di Fratelli d'Italia richiama la politica a confrontarsi sui temi che interessano agli italiani e che sono nel programma elettorale della leader di Fratelli d'Italia: il caro bollette sull'energia e il gas e l'inflazione. "Stiamo parlando di cosa faceva la Meloni nel 1996, ma chi se ne frega, parliamo dei temi, confrontiamoci sulla politica vera e non sugli stereotipi" spiega Crosetto.



Parliamo di problemi reali e di proposte di soluzioni, non di ciò che facevamo al Liceo 40 anni fa! pic.twitter.com/Wk6PNgs028 — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 17, 2022

"Non sono i giornalisti o il radicato sistema di potere della sinistra che decidono chi può o non può fare politica ma la Costituzione, le leggi e i cittadini. Parliamo di problemi reali e di proposte di soluzioni, non di ciò che facevamo al Liceo 40 anni fa!" cinguetta l'imprenditore. "Il caro bollette e l'inflazione stanno devastando le famiglie italiane" tuona Crosetto precisando come l'inflazione ha inciso sul portafoglio degli italiani: "le famiglie hanno speso di più per comprare meno". In questo contesto devastante anche per gli imprenditori sollevare le polemiche su cosa faceva Giorgia Meloni 40 anni fa è miope. "Ma di cosa stiamo parlando?" Di cosa faceva la Meloni nel 1996. Ma chi se ne frega!" esplode l'imprenditore, riportando tutti alla realtà.