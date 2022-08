Guido Crosetto fa a pezzi Elio Vito: "Contro il centrodestra?". Chi era l'ex di Forza Italia

01 agosto 2022 a

Twitter, ovvero, arena di vigorosi duelli dialettici. Guido Crosetto (che fu deputato di Forza Italia, e poi del Pdl) punge l’ex collega di partito Elio Vito. Quest’ultimo, infatti, uscito da Forza Italia, e dimessosi dal Parlamento, reitera sui social l’allarme sull’avanzata della destra e lo snaturamento di Forza Italia. Rivendicando, parallelamente, di aver sposato in pieno della causa arcobaleno.

Dunque Crosetto, memore dell’esperienza comune, in un tweet lo bersaglia: “Elio Vito passa le sue giornate ad attaccare il centrodestra, in primis il suo ex partito. Ha fatto 8 legislature ed è stato in Forza Italia dalla nascita, dal 1994. Per Forza Italia è stato Capogruppo e Ministro. Era un ortodosso, un negriero come capogruppo, intollerante verso la libertà di voto in aula”. Insomma, la legge dell’archivio, che vince sempre.