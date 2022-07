Francesco Totti è su tutte le furie per i retroscena su Ilary Blasi e Noemi Bocchi

Giada Oricchio 29 luglio 2022 a

Separazione Totti-Blasi: la quiete prima della tempesta? Francesco Totti sarebbe pronto a parlare. L’11 luglio, la coppia ha annunciato con due comunicati diversi (glaciale quello di Ilary, amareggiato quello di Francesco) la separazione dopo 17 anni di matrimonio, si sono rincorse indiscrezioni, illazioni, retroscena e dichiarazioni di amici o pseudo tali. Il sito Dagospia è stato il primo a rivelare la crisi tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset per un presunto tradimento con Noemi Bocchi, 34 anni, due figli e un ex marito felice di non essere più sposato con lei (ipse dixit). Il 13 luglio, il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Totti a casa di Noemi dalle 20 alle 2 di notte e due settimane dopo ricostruisce la vicenda: il “re di Roma” non sarebbe in grado di resistere alle numerose tentazioni, avrebbe conosciuto Noemi ad agosto su un campo di padel, avrebbe iniziato la relazione extraconiugale a settembre e a febbraio, dopo lo scoop di Dagospia, avrebbe negato tutto alla Blasi che è andata in tv a difendere il suo matrimonio a spada tratta. Ma le cose si ingarbugliano perché qualcosa di vero c’è.

Totti chi porta a casa di Noemi Bocchi. Ilary Blasi scopre tutto

Sempre secondo la rivista Chi, la piccola Isabel, 6 anni, avrebbe riferito alla mamma, impegnata a Milano con la conduzione de L’Isola dei Famosi, che il pomeriggio giocava con due nuovi amichetti. Chi sono? Ilary si insospettisce, fa seguire il celebre marito da un investigatore privato e scopre che porta la bambina a casa di Noemi a Roma Nord “per sviare i sospetti di chi lo vedeva entrare nel palazzo”. Blasi non ha nessun nuovo legame e non c’erano messaggi compromettenti nel suo cellulare come riportato da alcune testate. Questa potrebbe essere la verità che la presentatrice ha affidato, in camera caritatis, al giornale dell’amico Alfonso Signorini. In una storia fatta di molte supposizioni, congetture e verosimiglianze, si capisce che mezza Roma sapeva e mezza Roma taceva perché Totti è Totti. Chi parla e molto, è Alex Nuccetelli, il pr romano che presentò Ilary e Francesco nel 2002. “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso” è l’ultima confidenza di Totti a Nuccetelli che puntualmente la spiffera alla stampa. D’altra parte in questi giorni ha raccontato numerosi dettagli sulla celebre coppia di amici.

Candidare Francesco Totti, il sogno folle del Pd

Sempre di Nuccetelli è il video che sta facendo il giro della Rete in cui Ilary e Totti sono ospiti di un evento a ottobre 2021 che aveva organizzato in un locale di Roma. A due tavoli di distanza c’era anche Noemi Bocchi, in gran spolvero. Adesso però, l’ex icona del calcio è arrivato al punto di rottura, esasperato dalle ricostruzioni e furioso per il coinvolgimento di Isabel, spia involontaria del tradimento. Secondo il Corriere della Sera, Francesco Totti è pronto a raccontare la sua versione dei fatti: “Le ultime sulla festa di ottobre 2021 non lo hanno certo ammansito. La sua reazione è nell’aria. Tutto può ancora succedere e tutto, forse, succederà”. Non una separazione consensuale.