Francesco Totti chi porta a casa di Noemi Bocchi. Ilary Blasi è furiosa

"La piccola Isabel a casa di Noemi Bocchi" e la furia di Ilary Blasi si abbatte su Francesco Totti. Le nuove rivelazioni del settimanale "Chi" scoperchiano il vaso di Pandora di segreti, bugie e omertà. Dopo lo scoop di Dagospia sul tradimento dell'ex capitano giallorosso con Noemi, Ilary Blasi ha affrontato l'allora marito che ha negato tutto. La conduttrice gli ha creduto e ha rilasciato la famigerata intervista a "Verissimo" in cui accusava la stampa di aver fatto una "figura di m***a" convinta che non sarebbe stata smentita dai fatti. Un azzardo per eccesso di fiducia che ha pagato caro. Poi Ilary Blasi ha iniziato a condurre il reality show "L'isola dei famosi": brillante e con la battuta pronta anche se in un paio di puntate tra aprile e maggio era apparsa sottotono. Oggi si scopre che dietro le quinte, dietro la porta di casa, si stava consumando la fine del suo matrimonio.

Secondo la rivista di gossip, in quelle settimane Ilary viene a sapere che "sua figlia più piccola, Isabel ha due nuovi amichetti con i quali gioca il pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi". Blasi fa pedinare Totti da un investigatore privato e scopre che porterebbe con sé la figlia nel palazzo dove abita la presunta amante, "un modo, anche, per sviare ogni sospetto". Il settimanale cita anche alcuni amici della coppia. Secondo queste fonti, le corna sarebbero state unilaterali: il "re di Roma" non avrebbe trovato alcun messaggio compromettente nel cellulare della moglie, mentre lui si concedeva delle scappatelle coperto dal suo cerchio magico.

"Sono molte le voci che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle. La prova? - scrive la rivista - A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary la gestione dei propri social: nella sezione direct di Instagram di Totti infatti arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità". Se questa ricostruzione fosse vera, almeno negli episodi più significativi, si capisce perché hanno annunciato la separazione con due comunicati diversi, gelido quello di Blasi, "pentito" quello di Totti che prometteva rispetto per la moglie e madre dei suoi figli. Si comprende perché la conduttrice a "Belve" abbia dichiarato che il suo matrimonio non avrebbe superato una relazione extraconiugale e perché la figlia Chanel abbia fatto una storia Instagram, subito rimossa, sul "karma che torna indietro".