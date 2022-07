Francesco Totti "a casa" di Noemi Bocchi dopo la separazione. E Ilary Blasi va a Sabaudia

Giada Oricchio 25 luglio 2022 a

Silenziosa e bellissima. Ilary Blasi è tornata dalla vacanza-fuga con i figli in Tanzania e ha riaperto le porte di villa Volpi a Sabaudia, buen ritiro estivo della famiglia Totti per 20 anni fino alla separazione ufficializzata agli inizi di luglio. La conduttrice romana non ha lesinato foto e video in cui ha messo in risalto il ventre piatto e fisico scolpito da ore di palestra, complice un bikini rosso ridotto all’osso. Blasi non parla e non sorride, al massimo mostra l’aperitivo con gli amici ma sempre senza commenti. Salvo sorprese, sarà un’estate da single per la presentatrice de “L’Isola dei Famosi” alla quale sono state attribuiti molti flirt senza lo straccio di una prova.

Al contrario di Francesco Totti, beccato dai paparazzi mentre entrava e usciva a notte fonda dall’abitazione della presunta nuova compagna Noemi Bocchi. Sarebbero state proprio le foto del settimanale "Chi" a scrivere la parola fine sul matrimonio del “re di Roma”. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Ilary e Totti erano d’accordo a restare insieme per il bene dei figli a patto che nessuno dei due si facesse scoprire in compagnia di un terzo incomodo. E questo spiega perché la Blasi si spinse ingenuamente e improvvidamente ad accusare la stampa di una grande “figura di me**a” sulla sua crisi di coppia.

Con il servizio della rivista di gossip è saltato tutto. Adesso l’ex giocatore avrebbe deciso di andare a convivere con la presunta in una nuova casa a Roma. Prima però ci sono le ferie con Cristian, Chanel e Isabel. Relax a quattro: secondo quanto riferisce Dagospia, l’ex capitano partirà da padre separato, mentre Noemi aspetterà il suo ritorno nella Capitale.