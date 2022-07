Sogno folle del Pd, candidare Francesco Totti alle elezioni politiche 2022

Gianfranco Ferroni 26 luglio 2022 a

Tutta colpa delle voci che circolano su Ilary Blasi e la sua possibile fuga da Roma verso Milano, dopo la rottura del matrimonio con Francesco Totti, per lavorare a Cologno Monzese negli studi Mediaset dove condurrà la diciottesima edizione della notissima «Isola dei famosi». Metti anche che Ilary è amica di Silvia Toffanin, che poi è la consorte di Pier Silvio Berlusconi oltre che una conduttrice televisiva. E allora tra coloro che stanno ai vertici del Pd romano, davanti a una serie di calici di vino, qualcuno ha lanciato una di quelle idee folli che nemmeno all’indimenticato giornalista sportivo Maurizio Mosca, tra una «bomba» e un pendolino, durante «Guida al campionato» e «Controcampo», sarebbe venuta in mente: «Candidiamo Totti alle prossime elezioni politiche con il Pd».

Dopo aver smaltito la sbornia vengono riassunte «le motivazioni», che sarebbero queste: l’ormai ex moglie lascia Roma per Milano, lavora con Berlusconi a Cologno Monzese, cosa c’è allora di meglio che mettere il «Pupone» contro quella destra che, a questo punto, viene «impersonata da Ilary»? Una boutade, si spera, che tra l’altro non ha fatto i conti con il diretto interessato e le sue opinioni. Ma lanciare il campione della Roma in una campagna elettorale è un sogno, folle, che nel Pd qualcuno coltiva. Comunque, il compleanno di Totti è il 27 settembre, due giorni dopo le elezioni. E lui ha l’età anche per concorrere al Senato, oltre che alla Camera dei Deputati.