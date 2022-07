Totti e Ilary si sono separati, l'amico dell'ex capitano: "Non sono stato io". La bomba su Noemi

Francesco Fredella 20 luglio 2022 a

"Non ho presentato io Noemi a Totti": parla il personal trainer amico dell'ex capitano della Roma. E ancora: “Io dopo vent’anni di silenzio, se sono qui a parlare, e ho dovuto parlare già da qualche mese a questa parte, è perché Dagospia ha tirato fuori questa situazione. Vorrei rispondere un po’ a tutti perché, ultimamente, mi è capitato di ricevere delle ingiurie un po’ ingiuste, credo. Mi hanno tirato in mezzo per questa faccenda".

Poi Alex Nuccetelli nega di aver presentato Noemi Bocchi all'ex capitano della Roma: “Non ho presentato io Noemi Bocchi a Francesco Totti". Conosco Noemi da parecchio tempo, è una ragazza fantastica. Le cose vere che so io, che poi il cartaceo travisa sempre, perché poi il cartaceo ti fa anche dei trabocchetti. "Secondo te, se escono le foto di Noemi e Francesco, dopo sei mesi, cosa pensi?" Ok, se escono dopo sei mesi penso che uno più uno fa due e sono d’accordo con voi. (…) Mi ha raggiunto a una serata mia, perché io faccio pubbliche relazioni da sempre. È venuta a una serata mia: "Sai chi c’era al torneo di Paddle?. C’era quel tuo amico! Ah, simpatico. Punto. Assolutamente non mi ha dato proprio motivo di pensare oltre. Lei è assidua frequentatrice delle mie serate, Francesco per quelle poche uscite che fa annualmente, fortunatamente, ringrazio al cielo, le fa tutte con me“. Come la prenderanno, a distanza, Totti e Ilary?

