Ilary Blasi, foto dalla spiaggia in Tanzania: cosa mette in mostra. Il dettaglio da urlo

Ilary Blasi innamorata dell’Africa e dei figli. La conduttrice, dopo la separazione da Francesco Totti, è volata a Zanzibar con Christian, Chanel e Isabel oltre alla sorella Silvia.

"Non c'è l'accordo con Totti". Ilary Blasi, dalla Tanzania la foto più intrigante

Lontano dal gossip e dagli avvocati al lavoro su come dividere il patrimonio accumulato dalla coppia in 17 anni di matrimonio. Ilary Blasi si è concessa un paio di foto in topless e altre con un malizioso e seducente pantalone bianco a rete che faceva cadere l’occhio sulle gambe magrissime e sul lato B tornito e palestrato. Sguardo pensieroso più che sereno. Ma soprattutto ha voluto postare sul profilo Instagram alcune immagini che esaltano il suo ruolo di mamma: mano nella mano con i tre figli in segno di protezione oppure tutti allegramente “ammucchiati” sulla spiaggia bianca come a voler rinsaldare il legame affettivo: sotto il più grande, in mezzo Chanel e Ilary e sopra sorridente Isabel, la piccola di casa. “Jumbo Africa” ha scritto nella caption la conduttrice romana ricevendo cuoricini da tante amiche vip. L’ex marito Francesco Totti, invece, è rimasto a Roma circondato dalla sua ristretta cerchia di amici fidati e forse da Noemi Bocchi, la 34enne romana, presunta nuova fiamma.

