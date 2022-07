Totti e Ilary, causa di separazione ancora senza accordo. E lei scatta la foto più intrigante dalla Tanzania

Giada Oricchio 17 luglio 2022 a

Matrimonio fa rima con patrimonio: finito l’uno, finisce pure l’altro. Ma come? Per ora è tutto in alto mare. A inizio settimana, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato ufficialmente la separazione: due comunicati diversi, segno che la fine del sodalizio avrà uno strascico velenoso. Se Totti è rimasto a Roma circondato dagli amici più stretti, fra cui l’ex giocatore giallorosso Vincent Candela, e si distrae con il paddel, Ilary Blasi è volata in Tanzania, insieme ai 3 figli, per una vacanza in un resort da 1.000 euro a notte.

Ilary Blasi, cosa tira fuori Dagospia: le notti brave della conduttrice

Sul suo account Instagram, la bella conduttrice de L’Isola dei Famosi non si limita a documentare il safari, pubblica anche foto roventi: nuda di spalle con il lato B tornito in primo piano oppure seducente in bikini. Come a dire: Noemi Bocchi (la presunta nuova fiamma di Totti) chi? Poi la foto più intrigante della conduttrice: lei sulla spiaggia con i suoi figli, Chanel, Cristian e Isabel che tiene per mano, come a dire che il futuro riparte dai suoi affetti più cari. Tutti e quattro di spalle.

Intanto gli avvocati dell’ex coppia d’oro sono rimasti al lavoro: secondo il Corriere della Sera manca l’accordo su come dividere soldi e proprietà. Ilary Blasi dovrebbe mantenere la sontuosa villa dell’Eur cosicché i tre figli Cristian, Chanel e Isabel non debbano subire il trauma di un trasferimento e un appartamento a Milano, ma sul resto (immobili, società, azioni, diritti di immagine) è tutto da decidere.

