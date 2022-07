Francesco Totti e Ilary Blasi, così si chiude la favola. Matrimonio finito dopo mesi di smentite

Katia Perrini 12 luglio 2022 a

La favola ora è finita davvero. Tutte le smentite dei mesi scorsi spazzate via dai comunicati ufficiali delle due parti. Che precedono l'uscita delle foto, domani, di Francesco Totti sotto casa della presunta nuova fiamma. È vero, è proprio vero. Il Pupone e Ilary Blasi si separano ufficialmente.

«Dopo vent' anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia». Così Ilary Blasi, ha annunciato ieri sera alle 21, con una nota diffusa dalla sua agente, la separazione da Totti.

Le voci di una comunicazione ufficiale della rottura si erano rincorse tutto il giorno. Dagospia, che per primo nel febbraio scorso aveva parlato di rottura e di una nuova fidanzata per l'ex calciatore, aveva annunciato per le 19 un comunicato congiunto dei due ex coniugi. Ma, di congiunto non è rimasto più nulla, pare. Neppure l'annuncio della fine di vent'anni di amore e diciassette di matrimonio. Hanno litigato anche sulle parole da usare.

Poco dopo le 21 ecco la versione di Totti: «Dopo 20 anni insieme la mia storia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione pur dolorosa non è più evitabile. Continuerò a essere unito a Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi 3 figli sempre con grande rispetto per mia moglie. Il percorso della nostra separazione rimarrà privato».

E mentre la fine viene sancita dalle parole, «Chi», il rotocalco rosa diretto da Alfonso Signorini, anticipa la notizia della pubblicazione, sul numero di domani, delle foto di Totti che sancirebbero il legame con Noemi Bocchi, la donna che sarebbe al fianco di Francesco da mesi.

«Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart - fa sapere il settimanale di Signorini - Il Capitano è andato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall'amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. Le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi spiega ancora il magazine del Gruppo Mondadori si susseguono dall'inizio dell'anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia. Totti e Noemi sono stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa - scrive ancora la rivista - Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme perla finale della Conference League».

«Chi» ricostruisce in modo dettagliato la separazione: «Tutto sarebbe partito-spiega-quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre "L'isola dei famosi". Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma l'ex romanista ha cercato di fare il possibile fino all'ultimo per proteggere i figli».

Quando a febbraio, infatti, Dagospia parlò di Noemi (34 anni e una separazione dal patron del Tivoli calcio Mario Caucci), Totti pubblicò un video per smentire la storia chiedendo il rispetto dei suoi figli. E Ilary andò dalla sua amica Toffanin nel salotto di Verissimo per raccontare che era tutto falso. Ma, a quanto pare, era tutto vero. Quell'amore nato come un colpo di fulmine quando Totti vide Ilary-Letterina nel programma di Gerry Scotti, «Passaparola», è arrivato al capolinea. Ora ci sono Cristian, 16 anni, Chanel 15 e Isabel 6, da difendere. Assieme ai figli, di 8 e 10 anni, della nuova presunta compagna del Pupone. Una vita divisa tra Roma Sud, dove vive Totti, e Roma Nord, dove vive lei, ai Parioli. E noi che ancora stentiamo a credere che la favola sia davvero finita.

