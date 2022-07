Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano? Nuova bomba di Dagospia: quando daranno l'annuncio

11 luglio 2022 a

La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi alla fine è giunta al capolinea? A sganciare (nuovamente) la bomba è Dagospia secondo cui nella sera di lunedì 11 luglio la coppia, sposata dal 19 giugno 2009, annuncerà la separazione consensuale. Lo stesso sito di Roberto D'Agostino il 21 febbraio scorso aveva scritto che la rottura era compiuta, ma erano arrivate le smentite. Ora siamo tornati al punto di partenza e c'è da capire se una delle coppie più chiacchierate tra i Vip italiani scoppierà davvero.

A febbraio la notizia aveva fatto il giro dei social e aveva campeggiato su praticamente ogni testata nazionale. Totti aveva replicato parlando di fake news e invocando privacy per tutelare i tre figli minori. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – aveva detto l’ex Capitano della Roma sui social -. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire".

Parole che non avevano convinto il sito di Roberto D'Agostino che aveva colto nelle dichiarazioni di Totti una sorta di minaccioso avvertimento a non parlare della vicenda, e aveva in tutta risposta rilanciato le voci su una ipotetica fiamma dell'ex campione (mentre per Ilary si era parlato di una relazione con un attore). a telenovela, questo è certo, non finisce qui.

