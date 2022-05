Isola dei Famosi con il botto, Ilary Blasi cade dallo sgabello: imbarazzo in studio

17 maggio 2022 a

Che colpo! Ilary Blasi cade dallo sgabello e finisce per terra. Il fuori programma si è consumato nella puntata dell’Isola dei Famosi, lunedì 16 maggio. Blasi ha una conduzione spontanea e capace di adattarsi agli imprevisti. Ma chi la segue sa che ci sono alcuni punti fermi a cui lady Totti non rinuncia mai: outfit originali e tacchi vertiginosi. E proprio la scarpe alte dopo diverse ore si fanno sentire, così intorno a mezzanotte e mezzo “chiama” lo sgabello che le offre un immediato conforto.

ilary cade dalla sedia #isola pic.twitter.com/2PTjjjrF98 — isola out of context (@oocisola) May 16, 2022

Ieri sera, Ilary Blasi, in total white, indossava una giacca extra large tempestata di cristalli di Silvia Giacò: capo bellissimo, ma anche molto pesante. Le è bastato sbilanciarsi un po’ con le spalle che è scivolata ed è finita giù per terra di botto. Immediati i soccorsi dei due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria tra le risate della stessa Blasi che si è prontamente rialzata, si è levata la giacca per non rischiare ancora e con nonchalance ha portato a termine la diretta.

