Ilary Blasi e Francesco Totti allontanano le voci di crisi: i rumors sul quarto figlio

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno grandi progetti per il futuro. Le voci di gossip si sono sprecate negli ultimi mesi, ma sia l’ex capitano della Roma che la famosa conduttrice televisiva hanno escluso ogni voce di crisi e di allontanamento. E anzi ora sono pronti ad allargare ulteriormente la famiglia. Come svelato dal settimanale Nuovo Totti e Blasi hanno in testa l’idea di dare un fratello o una sorella a Cristian, Chanel e Isabel. “A 17 anni dal sì stanno cercando di avere il quarto figlio” la rivelazione di un amico vicino alla coppia di super-vip.

