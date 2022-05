Ilona Staller, l'ultima provocazione su Ilary Blasi

Francesco Fredella 25 maggio 2022 a

Ci pensa Ilona Staller a lasciare tutti senza parole. Perché, adesso, parla di Ilary Blasi in una lunga intervista rilasciata a Nuovo Tv (diretto da Riccardo Signoretti). La Staller dice: “Ilary sarebbe perfetta come por*odiva” Parole fortissime. E poi l'ex deputata dice che la Blasi è molto sexy, bella ed elegante. Ma tutti si chiedono come possa essere il partner ideale della Staller? Lei rivela che dovrebbe essere come il suo avvocato Luca Di Carlo, che sui social viene soprannominato l'avvocato del diavolo. In studio non passa inosservato: abiti sgargianti e occhiali da sole a specchio. Ormai è diventato un personaggio dell'Isola e l’opinionista Nicola Savino si diverte un mondo a imitarlo.

Ma Ilona Staller non fa sconti e non risparmia nessuno. Sempre chiacchierando con Nuovo Tv parla di Estefania Bernal dicendo che secondo lei è un po’ falsa e che le moine al modello Roger Balduino. L'isola dei famosi, edizione 2022, ha lasciato il segno in questi ultimi mesi. E andrà avanti ancora per un po': la finalissima, infatti, è attesa per il 27 giugno. Poi la Staller lancia un appello a Signorini: “Vorrei partecipare con il mio avvocato”. Per adesso il direttore di Chi sta lavorando al cast e alle selezioni. Si parla di Sandra Milo, di Manuela Arcuri e Alvaro Vitali. Intanto, secondo gli ultimi rumors ci sarebbe pure un altro big della musica italiana già arruolato da Signorini. Mancherebbe il contratto, per adesso. Ma è solo questione di ore.

