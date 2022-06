Nicola Porro si infuria: “Cretini, folli, pazzi scatenati”. Il caos del centrodestra, stampa di sinistra umiliata

27 giugno 2022 a

Nicola Porro è scatenato dopo le elezioni amministrative e i risultati dei ballottaggi, commentati da una grande parte della stampa come una vittoria della sinistra. Nel corso della sua rassegna stampa quotidiana online Zuppa di Porro, il giornalista di Quarta Repubblica spiega le proprie posizioni: “Sapete quante persone hanno votato ieri? 800mila, e ci dite pure che ha vinto il centrosinistra. Io un po' li capisco, dovete sapere che il 90% dei giornalisti è di sinistra ed è attratto dal conformismo. Sono degli impiegati e la politica è sempre stata a sinistra, quando vince la sinistra i giornali godono come dei ricci. Il pezzo di Francesco Bei su Repubblica, in questo senso, è straordinario. Il tipico pezzo del giornalista di sinistra che si dice intellettuale”

"Se c'è un popolo di cretini - sbotta il conduttore televisivo - è quello di centrodestra, un gruppo di folli, pazzi scatenati. Questi deficienti, nonostante siano largamente maggioranza nel Paese, vanno a perdere le elezioni. E tutti i giornali di centrosinistra che fanno finta di essere equilibrati fanno titoli come quello di Repubblica: 'Il Pd di Letta vince a valanga’, mentre la sconfitta di Lega e Forza Italia assume proporzioni disastrose".

Porro si diverte poi nel leggere l'articolo integrale di Bei, scoppiando a ridere fragorosamente: "Ma è mai stato ragazzino? Ha mai frequentato persone normali? Scrive: 'Il campo di forze democratiche ed europeiste possono ora guardare con più fiducia alle elezioni politiche del 2023. Dalle città sale una domanda di serietà, concretezza e operosità'. Questo è un giornalista? Sì sente serio! Parla come magni, porca tr***a!”.

