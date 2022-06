Berlusconi smonta il trionfo della sinistra: "Ha perso la democrazia, nelle mani di una minoranza"

27 giugno 2022 a

"Non ha vinto nessuno, ha perso la democrazia". E' questa la sintesi di Silvio Berlusconi a proposito della tornata elettorale per le amministrative appena conclusa. Dopo aver riunito tutto lo stato maggiore di Forza Italia ad Arcore, Berlusconi rilascia queste dichiarazioni: "Cari amici, credo che nessuna forza politica possa considerarsi vincitrice dopo una giornata di elezioni come quella di ieri. Quando soltanto 4 elettori su 10 vanno a votare, ad uscirne sconfitta è la democrazia", dice il presidente di Forza Italia in un video messaggio.

"Il diritto di andare a votare, di poter scegliere da chi vogliamo essere governati, è un bene prezioso, un diritto fondamentale in un Paese libero. I nostri padri hanno dato la vita per ottenerlo - prosegue -. Tanti popoli in tutto il mondo soffrono sotto il tallone di regimi autocratici. Noi abbiamo la libertà, la democrazia, la possibilità di scegliere. Chi rinuncia a utilizzarla si assume una grave responsabilità verso la nazione e verso gli altri cittadini. Quando soltanto 4 elettori su 10 votano, questo significa che per scegliere il Sindaco, o il Presidente della Regione, o il governo del nostro Paese, è sufficiente una minoranza organizzata. Il 20% degli italiani potrebbe decidere per tutti. Potrebbe decidere anche di instaurare un regime autoritario".

Poi uno sguardo al centrodestra. "In questa tornata elettorale - dice Berlusconi - governa due Comuni in più, fra quelli superiori ai 15.000 abitanti e sono stati confermati ottimi sindaci di Forza Italia. In tutt’Italia il centrodestra vince quando presenta candidati esperti dal profilo moderato, preparati, capaci, di Forza Italia o comunque dell’area di centro - sostiene l’ex premier -. Naturalmente la coalizione del centrodestra vince solo quando è unita. E la sinistra non ha motivo di cantare vittoria".

