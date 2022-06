Reali d'Inghilterra, il principe William compie 40 anni. “Prospettiva spaventosa”, il limbo prima della tempesta

21 giugno 2022 a

Il principe William compie oggi 40 anni: un compleanno che è una pietra miliare per tutti, un momento di bilanci e traguardi; e gli ’insider’ della Famiglia Reale hanno fatto trapelare che il principe è «a suo agio più che mai nella sua pelle». Lui ha scherzato sul fatto che compiere 40 anni è una prospettiva «spaventosa» ma è probabile invece che gli anni che lo attendono saranno i migliori: ancora erede dell’erede al trono, i doveri più ‘pesanti’ per lui sono per ora lontani, si può godere quello che ha. In concomitanza del compleanno, William ha preso una decisione che conferma che, per ora, la famiglia viene prima di tutto (una novità assoluta rispetto al padre e alla nonna). Con la moglie Kate, ha deciso di lasciare Londra e trasferirsi a vivere a Windsor, per stare più vicino alla nonna, la regina Elisabetta II; la coppia lascerà la capitale per un ‘modesto’ villino, l’Adelaide Cottage, nei terreni della tenuta del castello nel Berkshire.

William ha una famiglia felice: il padre alla sua età, mai chiusa la relazione con Camilla, era nel pieno della burrascosa conclusione del matrimonio con la principessa Diana. William invece ha una solida relazione con la moglie, ‘commoner’ che si è perfettamente adattata alla vita nella Famiglia reale, una donna sempre con il sorriso sulle labbra (una strategia certo auto-imposta ma che sembra dare i suoi frutti perché lei è popolarissima). I due hanno tre figli piccoli - George, Charlotte e Louis - che hanno rubato la scena durante le celebrazioni del Queen’s Platinum Jubilee. Il lato pubblico della vita di William è ovviamente dominato dal fatto che, in qualsiasi momento, potrebbe diventare lui stesso erede al trono. Ma per ora non è così. «La sua vita cambierà enormemente quando diventerà Principe del Galles», ha osservato una fonte vicina al duca. «Sarà responsabile del Ducato di Cornovaglia, un impero commerciale da un miliardo di sterline, e ci si aspetta che svolga molti più impegni reali, soprattutto all’estero». Ma adesso è in attesa, in una sorta di ‘limbo’, «prima che il peso del mondo cada sulle loro spalle», come ha detto un’amica a The Telegraph.

Il trasferimento nell’Adelaide Cottage consentirà ai duchi di dare ai figli un’infanzia il più «normale» possibile, ma permetterà loro anche di essere più vicini alla regina. Molto amati, ma anche attenti a gestire la propria immagine e a non incappare in passi falsi, in un momento di crescente disuguaglianze sociali e in cui saltuariamente affiorano le critiche ai privilegi anacronistici della Famiglia reale, i duchi di Cambridge hanno fatto una scelta che è stata molto apprezzata. Del resto, tanto lui che la moglie sono molto impegnati su più fronti. Lasciato nel luglio 2017 il lavoro di pilota di soccorso della Raf, il principe da allora si dedica a una serie di sfide, ‘grandi scommesse’, come le chiamano i suoi collaboratori: i senzatetto, la salute mentale e il clima con l’ambiente sono preoccupazioni che avverte molto. Preoccupazioni che lo avvicinano al principe del Galles, Carlo: dopo gli anni dell’adolescenza, quando la relazione con il padre era spinosa, ora i due uomini sono forse più vicini di quanto non lo siano mai stati. Molto uniti nell’affrontare le tensioni famigliari causate dalla Megxit, i due si sono mossi all’unisono anche nell’ostracizzare i tentativi del principe Andrea, caduto in disgrazia per le cattive frequentazioni, di tornare alla vita pubblica. «Dopo Megxit, William ha iniziato ad apprezzare di più suo padre e Carlo si fida più che mai del giudizio di suo figlio», ha raccontato ancora un ‘insider’. E proprio William sicuramente potrà aiutare Carlo a ridimensionare e rimodellare correttamente l’istituzione, adattandola ai tempi moderni.

Rimane il dolore più grande, quello per il legame spezzato con il fratello, Harry. «William alterna il dolore per ciò che ha perso al sentirsi davvero, davvero arrabbiato per ciò che ha fatto suo fratello», ha raccontato un’altra fonte al Daily Mail. «Ama davvero Harry e sente di aver perso l’unica persona, a parte sua moglie, che ha capito questa loro strana vita. Ma è convinto che ci siano cose che semplicemente non si fanno. E Harry ha superato quel limite». Per ora non si vedono i segni di ricucitura. Ai festeggiamenti per il Giubileo della Regina i due probabilmente non sono mai stati da soli in una stanza: riescono a malapena a guardarsi l’un l’altro, tanto meno a parlare. C’è chi sogna che un giorno i duchi di Sussex, se smettono di lanciare ‘bombe’ con le loro verità, possano tornare all’ovile, rientrare a lavorare come membri attivi della ‘Firm’, magari come ambasciatori di un ‘nuovo Commonwealth’, più moderno e che tenga conto delle diversità. Ma per ora quel momento è lontano. William pensa che Harry sia stato risucchiato in un «mondo altro» e che a Kate sia stato «mancato di rispetto» nell’intervista di Oprah Winfrey (perché Meghan raccontò che era stata la cognata a farla piangere e non viceversa, come si era sempre pensato). E dunque per ora la riconciliazione appare lontana.

