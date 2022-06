Giubileo della Regina, il gesto di Eugenie di York contro Kate Middleton e Camilla. Scalpore a Windsor

Giada Oricchio 10 giugno 2022 a

a

a

In Gran Bretagna scoppia il foto-gate. Eugenie di York ha eliminato di proposito Kate Middleton e Camilla Parker Bowles dalle immagini ufficiali del Giubileo di platino per i 70 anni di regno di Elisabetta II? La principessa, figlia di Andrea, terzogenito della regina, ha pubblicato una gallery di foto degli storici festeggiamenti sul suo account Instagram (@princesseugenie) con una dedica affettuosa per la sovrana: “Grazie, Vostra Maestà, nonna, per i 70 anni di servizio, altruismo e dedizione. Sei una luce splendente per tutti noi. Questa è una raccolta di alcuni epici momenti del fine settimana più speciale di cui sono orgogliosa di aver fatto parte”. Fin qui tutto bene, ma scorrendo i 10 scatti si ha un sussulto.

"Per colpa della regina". Harry e Meghan scappano da Londra: con il Giubileo la situazione precipita

La foto in cui la regina Elisabetta, insieme agli eredi al trono Carlo e William e alle rispettive consorti, ha salutato i sudditi al termine del Giubileo è stata tagliata. Eugenie ha fatto fuori Camilla e Kate (con il piccolo Louis). Di loro si vedono solo una manica bianca e una rossa. Una sfortunata coincidenza? O un gesto malizioso riconducibile a un’antipatia per le due primedonne di casa Windsor direttamente proporzionata alla grande amicizia che la lega a Harry e Meghan? C’è anche l’ipotesi di un errore tecnico: lo scatto sarebbe stato ridimensionato in maniera automatica dal sistema di Instagram.

Tuttavia, nonostante le polemiche e a tre giorni di distanza dalla pubblicazione, la principessa Eugenie non ha ritenuto opportuno modificare la foto. Il giallo è senza soluzione e il mistero alimenterà i tabloid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.