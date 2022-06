Regina Elisabetta, l'unica concessione al principe Harry e a Meghan Markle. Il colloquio privato

13 giugno 2022 a

“Il sogno americano di Harry? Giocare a polo in California. L’incontro con la Regina? Solo 15 minuti”. Per il principe, figlio di Carlo d’Inghilterra e Lady Diana, è un periodo nero. Un insider ha riferito alla testata britannica The Sun che l’incontro privato tra i duchi di Sussex e la regina Elisabetta II, durante il Giubileo di platino, è durato appena 15 minuti, meno del divertente e iconico spot di Sua Maestà con l’orso Paddington.

Harry, 37 anni, e Meghan Markle, 40 anni, hanno presentato per la prima volta Lilibet Diana alla bisnonna e le hanno fatto rivedere Archie, 3 anni, che lasciò il Regno Unito ad appena sei mesi. Una visita “formale” così l’hanno definita gli assistenti di Buckingham Palace.

Il Sunday Times, invece, ha scoperto che il secondogenito dell’erede al trono non ha visto il fratello William e la moglie Kate a riprova di un rapporto rotto e lontano dall’essere sanato. Pare inoltre che i Sussex abbiano anticipato il rientro a Los Angeles in quanto snobbati da gran parte della royal family e relegati in terza fila durante le celebrazioni per i 70 anni di regno di Elisabetta.

A loro è stato vietato anche di portarsi dietro le telecamere di Netflix e di girare video privati con il cellulare personale. In attesa di ripicche con qualche intervista o con l’autobiografia, Harry ha incassato un altro colpo: è caduto da cavallo durante una partita di polo. E’ rimasto illeso nel'incidente al Santa Barbara Polo and Racquet Club, ma il tonfo è stato di cattivo auspicio perché la sua squadra, “Los Padres”, ha perso la partita 12-11 davanti ai suoi compagni celebri in California.

Poco male invece per Harry che è uscito dal campo battendo il cinque agli altri giocatori e facendosi fotografare felice e sorridente con l’amica Katharine McPhee, 38 anni, seconda classificata a American Idol. Quest’anno, il duca è entrato a far parte del team della stella del polo Nacho Figueras e diversi compagni di squadra sono stati concordi nel dichiarare alla stampa: “Harry a 37 anni sta vivendo il suo sogno negli Stati Uniti dove gioca a livelli professionali. Si allena quattro volte a settimana e va in palestra quasi tutti i giorni per mantenere il passo dei più giovani e dei più talentuosi”.

E’ un po’ come dire che Harry avrebbe scatenato uno tsunami con la Megxit - scaricando i doveri reali e la regina - per qualche partita di polo sotto il sole della California, mentre William avrebbe sacrificato la passione per lo sport e il divertimento libero per adempiere agli oneri della Corona.

