Elettra Lamborghini insultata a Riccione, in discoteca scoppia il caos

19 giugno 2022 a

a

a

Elettra Lamborghini insultata in una discoteca di Riccione. La cantante pop ha vissuto la disavventura proprio mentre era sul palco. All'improvviso un gruppo di persone presenti in platea ha iniziato a insultarla violentemente. Lei non ci ha visto più, Ha fermato la musica e li ha fatti cacciare dalla sala. Poi lo sfogo su Instagram.

L'indovinello bomba di Elettra Lamborghini manda fuori di testa i fan

"Io sono buona e cara ma se mi si chiude la vena è finita. Ero a disagio. Di solito ballo, ma ero pietrificata. Questa gente aveva la bava. In queste discoteche ci sono dei fake imprenditori. Dei loser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano nemmeno la cena. Guardavo questo tizio mentre cantavo. Quando gli ho detto "Scemo, scemo" mi ha risposto "Tiratela di meno". Non so chi tu sia ma sei un povero cogl*** senza palle. Questa cosa non può passare come normale. Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita. Non può dirmi che me la tiro perché non è così, è una questione di rispetto».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.