Elettra Lamborghini lancia l'indovinello su Instagram: "Una bomba". E manda fuori di testa i follower

Elettra Lamborghini ha lanciato il nuovo singolo estivo con indovinello. Dopo la collaborazione con Giusy Ferreri, l’ereditiera e cantante ha scelto di far ballare i suoi oltre 7 milioni di follower con un brano a tre voci. Da una parte l’artista spagnola Lola Indigo e dall’altra Rocco Hunt, vero fuoriclasse dei tormenti summer time. Per presentare “Caramello”, Lamborghini ha pubblicato sul suo account Instagram due foto molto sexy: un primo piano della tartaruga addominale scolpita e poi di schiena con perizoma fuori dai jeans strappati come da moda di quest’estate 2022. Gli scatti sono accompagnati da un indovinello : “E’ caramello non è ****a?!?! Vediamooo chi indovina”. I fan sono stati bravissimi: “cioccolata”. Risposta esatta.

