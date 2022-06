Elettra Lamborghini, zoom da infarto: il video esplosivo su Instagram. Incontenibile

09 giugno 2022 a

Elettra Lamborghini fa impazzire i fan. La cantante ed ereditiera ha pubblicato nelle storie di Instagram alcuni scatti presi da uno shooting pubblicitario e viene da dire: “La riconoscete dal dettaglio?”. Elettra Lamborghini, infatti, ha postato alcune foto con un outfit estivo: pantaloni morbidi a vista bassa e a zampa in varie tonalità del verde abbinati a un top con oblò piccante sulle “gemelle”. Ma la peperina Elettra non si è accontentata e ha postato anche il particolare: uno zoom da infarto sul giunonico seno, un primo piano dell’incontenibile decolleté. Per sdrammatizzare ha scritto “ok”, una lettera per tetta of course. Elettra Lamborghini si divide tra la musica e la tv: giovedì su canale Nove è impegnata nel comic show Only Fun.

