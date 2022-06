"Elettra stava al computer tutto il giorno". Tonino Lamborghini svela i segreti di sua figlia

Francesco Fredella 14 giugno 2022 a

Elettra Lamborghini è sicuramente una delle artiste più amate. Un personaggio poliedrico che riesce a stare in tv ottenendo successo anche nel mondo della musica. Infatti, dal 2018 sta portando avanti alla grande la sua carriera musicale. Giusto per dare qualche dato: un album (certificato platino) e nove singoli (che le hanno fatto conquistare in totale otto dischi di platino e tre d’oro). Poi la partecipazione al Festival di Sanremo, i videoclip su YouTube con 160 milioni di visualizzazioni. Tutto questo successo è arrivato all'improvviso. Adesso, però, la ricca ereditiera parla del rapporto con suo padre, prima dell'ultimo brano, che s'intitola "Caramello" e che uscirà questo venerdì (sarà in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo).

La notizia che circola in Rete dopo l'intervista di suo padre Tonino al magazine "F" è legata proprio ad Elettra. “In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni. Sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quel che voleva. Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare. Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager. Tutti in famiglia l’abbiamo ostacolata, io ho cercato di metterle i bastoni tra le ruote, ma non ci sono riuscito”, racconta il padre di Elettra Lamborghini. Che continua così: “Devo ammettere che la determinazione di mia figlia e la capacità con la quale aveva costruito il suo percorso, la serietà con la quale ci si è dedicata ha spiazzato anche me. È stata brava, ha avuto ragione lei”.

