Zona Bianca, Michele Santoro e lo schiaffo al governo: “Completamente accodati a Usa e Nato”

13 giugno 2022 a

a

a

Michele Santoro mette in luce il poco potere del governo italiano sul conflitto tra Russia ed Ucraina. Il giornalista, ospite di Giuseppe Brindisi nell’edizione del 12 giugno di Zona Bianca, programma televisivo di Rete4, è molto critico con l’esecutivo per come chini il capo davanti all’America e al suo ruolo di leader della Nato: “I russi fanno i russi, che cosa vogliamo scoprire, che i russi cercano di creare contraddizioni nella maggioranza di governo in Italia? Beh, benissimo, fanno il loro mestiere. Il problema è quello che fa il governo, noi di questo non vogliamo parlare, dell’iniziativa di pace che in Italia non c’è, siamo completamente accodati agli Stati Uniti. Gli Usa decidono di mandare dei missili e noi nemmeno ne discutiamo, ci accodiamo e basta”. “Facciamo parte di un’Alleanza no?” sottolinea Brindisi e Santoro replica: “Un’Alleanza… O facciamo quello che dicono gli Usa? Un’alleanza - chiosa sulla guerra - è un altro concetto e questa alleanza in Europa dovremmo essere noi a governarla militarmente, non gli Usa”.

"E' un'alleanza? O facciamo quello che dicono gli Stati Uniti"

A #zonabianca @Serv_Pubblico sul ruolo dell'Italia nell'alleanza Nato. pic.twitter.com/jXtt6PgdHn — Zona Bianca (@zona_bianca) June 12, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.