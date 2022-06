L'Aria che Tira, “dicono sciocchezze”. La lista dei putiniani di Alan Friedman: Santoro, Cacciari e Freccero

09 giugno 2022 a

Anche Alan Friedman stila una sua personale lista di personaggi pubblici che dicono le stesse cose della propaganda della Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Sono tre i nomi eccellenti pronunciati dal giornalista americano nel corso della puntata del 9 giugno de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino: “Preferisco non commentare su Marco Travaglio. Non so invece cosa sia successo a Michele Santoro, era un grande professionista, un uomo serio e di sinistra, ho lavorato con lui in passato quando ha scomunicato Corrado Formigli, l’ho portato a Sky e abbiamo lavorato insieme. Mi sembra in un momento eccentrico della sua vita e dice cose che coincidono con la propaganda russa. Ci sono tanti come lui, Massimo Cacciari, Carlo Freccero… Sinceramente - chiosa Friedman - capisco meglio i propagandisti in malafede, che si vedono nei talk show italiani, piuttosto che quelli in buona fede come Santoro, che dicono delle sciocchezze”.

