Zona Bianca, Michele Santoro e la rivelazione su Mario Draghi: “È molto inca**ato”. Il caso servizi e le dimissioni

13 giugno 2022 a

Michele Santoro approfondisce ancora una volta il caso della lista dei presunti putiniani d’Italia pubblicata in un articolo del Corriere della Sera. Il giornalista è ospite della puntata del 12 giugno di Zona Bianca, talk show di Rete4 che vede Giuseppe Brindisi alla conduzione, e traccia due scenari, che riguardano da vicino il presidente del Consiglio e gli altri vertici dei servizi segreti del nostro Paese coinvolti nella polemica sui presunti sostenitori della Russia di Vladimir Putin dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: “Mario Draghi a questo punto è molto incazzato, queste cose sono state fatte probabilmente a sua insaputa. Questo lo dico come giornalista, però lui è responsabile in prima persona dei servizi segreti, quindi ci dicessero che cosa è successo, ci dicessero chi ha sbagliato. Se trovano il colpevole, il funzionario infedele, va bene. Ma se non lo trovano lascerebbero il sospetto che questo funzionario non c’è e che era tutta una combine, quindi il responsabile politico deve trarne le conclusioni. Non è Draghi? È Franco Gabrielli? È Elisabetta Belloni? Facessero la conta tra di loro e decidessero chi è il responsabile. Qualcuno - chiosa Santoro - deve dimettersi se non ci danno il responsabile”.

